Riikka Purra: Yksi syy hallituksen tulevalle tiedonannolle se, "että hallitus pysyy kasassa"

Toinen syy tiedonannolle: "Se, että hallitus pysyy kasassa"

– Toinen syy tiedonannolle on varmasti raadollisempi: se, että hallitus pysyy kasassa. Siihen on loputtava vanhojen tonkimisten perässä säntäily, siihen on loputtava julkinen epäily ja vähättely, siihen on loputtava epävarmuus hallituksen sisällä.