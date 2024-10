Jos kakkasi on tällainen, olet tehnyt "kaiken oikein"

Jos pönttöön tipahti niin sanottu haamukakka, voit onnitella itseäsi, sillä se on merkki siitä, että olet tehnyt monia asioita oikein suolistosi ja yleisen hyvinvointisi kannalta.

Painava kakka sisältää paljon kuituja

Ravitsemusterapeutti ja suolistoterveyden asiantuntija Kate Scarlata kertoo SELF-lehdelle , että haamukakka katoaa pöntön syvyyksiin, koska se painaa niin paljon. Kakan paino taas on merkki siitä, että se sisältää runsaasti kuituja.

Lisäksi kiinteä ja raskas uloste kertoo siitä, ettei se sisällä liikaa vettä tai imeytyneitä rasvoja. Jos uloste sisältää runsaasti rasvaa tai nesteitä, on se koostumukseltaan perunamuusimaista ja sotkevaa.

Kelluvat ulosteet puolestaan ovat merkki ilmavaivoista eli kaasuista tai siitä, että ravinto on sisältänyt liikaa hiilihydraatteja tai rasvoja, joista osa poistuu ulosteen mukana elimistöstä.

Kaiken kaikkiaan haamukakka siis kertoo hyvästä suoliston terveydestä Scarlatan mukaan. Chiang kuitenkin huomauttaa, että tällainen optimaalinen ulosteen koostumus on harvinainen, eikä ole syytä huolestua, jos pönttöön tipahtaa löysempää tai kovempaa tavaraa.

Tarkkailee kakkaasi

