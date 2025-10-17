Prinssi William ei halua, että prinssi Andrew asuu elämänsä loppuun asti hänen perheensä naapurissa.

Prinssi William ja prinsessa Catherine lapsineen ovat pian muuttamassa perheen uuteen kotiin, Windsorin linnan lähettyvillä sijaitsevaan Forest Lodgeen.

Uutta kotia on remontoitu viisikon tarpeisiin ja sen on kerrottu olevan suunnitelmien mukaan Williamin ja Catherinen perheen "lopullinen koti". On ajateltu, että perhe asuisi Forest Lodgessa myös sitten, kun Williamista tulee jonain päivänä kuningas sen sijaan, että he muuttaisivat virallisesti Buckinghamin palatsiin.

Williamilla ja Catherinella on kolme lasta: 12-vuotias prinssi George, 10-vuotias prinsessa Charlotte ja 7-vuotias prinssi Louis.

Mirrorin mukaan muuttoa varjostaa kuitenkin yksi vaivaannuttava ongelma: Williamin setä, varjoissa elävä ja skandaalien ryvettämä prinssi Andrew asuu yhä lähettyvillä sijaitsevassa Royal Lodgessa, josta hän ei ole suostunut muuttamaan pois isoveljensä kuningas Charlesin käskyistä huolimatta.

Lähteet kertovat, ettei William "aio sietää" Andrew'ta asustelemassa perheensä naapurissa. Ongelmana kuitenkin on, että Andrew'n vuokrasopimus kartanossa yltää vuoteen 2078 asti.

Williamin on kerrottu jo kauan sitten "saaneen tarpeekseen" sedästään ja vaikka hän ei ole koskaan julkisesti kommentoinut Andrew'n tekemisiä, on hän tuominnut ne suljettujen ovien takana ankarasti. Lähteiden mukaan William haluaisi, että Andrew katoaisi täysin julkisuudesta.

Aiemmin on jo arvioitu, että William saattaisi tulevaisuudessa olla ottamassa kovempia otteita käyttöön setänsä suhteen – viimeistään silloin, kun hänestä itsestään tulee kuningas.

Andrew on menettänyt kuninkaalliset edustuksensa sekä sotilasarvonsa ja hänen tiedetään olleen jo vuosia talousvaikeuksissa. Näin ollen Royal Lodge on myös rapistunut hiljalleen, sillä Andrew'lla ei ole lähteiden mukaan varaa sen täyteen ylläpitoon.

Prinssi Andrew'n alho johtuu vuosia jatkuneesta skandaalien putkesta, johon liittyy muun muassa hänen yhteytensä edesmenneeseen tuomittuun seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin ja tämän pyörittämään laittomaan seksirinkiin.