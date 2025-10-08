Aikanaan prinssi Harry ja herttuatar Meghan olivat vielä väleissä prinssi Williamiin ja prinsessa Catherineen. Tuossakin ajassa oli Harryn mukaan omat haastensa.

Jo vuosia sisäpiiritiedot ovat huhuilleet, että prinssiveljesten Harryn ja Williamin välit ovat huonontuneet merkittävästi varsinkin siitä lähtien, kun Harry ja hänen puolisonsa herttuatar Meghan vetäytyivät kuninkaallisista velvollisuuksistaan alkuvuodesta 2020 ja muuttivat Pohjois-Amerikkaan.

Kertoman – ja prinssi Harryn itsensä – mukaan veljesten suhde alkoi osoittaa viilenemisen merkkejä jo siinä vaiheessa, kun Harry oli tuomassa Meghania kuninkaallisen perheen jäseneksi.

Vuoden 2023 alussa julkaistiin prinssi Harryn kohua herättänyt elämäkerta, jossa brittihovin taakseen jättänyt kuninkaallinen avautui kovinkin sanoin kokemuksistaan ja tapahtumista kuninkaallisten sukulaistensa välillä.

Kirjassa kerrottiin, kuten lähdetietoihin perustuen on huhuiltu pitkään, etteivät Meghan ja Williamin puoliso prinsessa Catherine olleet koskaan ylimpiä ystäviä. Kuninkaalliset puolisot tulivat ilmeisesti toimeen, mutta varsinkin Catherine suhtautui kertoman mukaan Meghaniin jokseenkin varauksella.

Kuitenkin ennen kuin Harry ja Meghan menivät naimisiin, prinssiveljet vaimoineen edustivat usein yhdessä. Erään työtehtävän yhteydessä tapahtui Harryn elämäkertakirjan mukaan erityisen vaivaannuttava tilanne kuninkaallisten puolisoiden välillä.

Helmikuussa 2018 Harry, Meghan, William ja Catherine osallistuivat yhdessä edustustapahtumaan. Tuolloin Meghan pyysi Catherinelta voisiko tämä lainata hänelle huulikiiltoa. Harry totesi kirjassaan pyynnön olleen "amerikkalaisten juttu" – ettei se ollut Meghanille iso asia.

Toista oli Harryn mukaan brittiläiselle, varautuneemmalle Catherinelle. Prinssin mukaan tilanne korosti sitä, miten erilaiset kulttuuritaustat naisilla on.

– Meg unohti omansa ja mietti tarvitsevansa sellaista ja pyysi Katelta apua.

Kirjassa kerrotaan, ettei Catherine ollut pyynnöstä lainkaan mielissään.

– Kate, yllättyneenä, kaivoi käsilaukkuaan ja vastahakoisesti kaivoi esiin pienen tuubin. Meg puristi siitä hieman sormilleen ja laittoi sitä huulilleen. Kate irvisti. Pieni tyylien törmäys, kenties, Harry mietti kirjassaan.

– Se oli jotain, mille meidän olisi pitänyt voida nauraa pian myöhemmin. Mutta se jätti pienen jäljen.

Harryn elämäkerrassa Catherine sai oman osansa monin tavoin. Harryn mukaan Catherine olisi esimerkiksi ollut aikanaan huolissaan siitä, että joutuisi jatkuvasti vertailluksi Meghaniin.

Kirjassa myös kerrottiin muun muassa, että aikoinaan, kun Harry valitsi ystävänsä järjestämiin naamiaisiin surullisenkuuluisan natsipuvun, olisivat Catherine ja William pitäneet ajatusta hauskana ja kehottaneet Harrya siihen. Kuvat natsipukuisesta Harrysta vuotivat julkisuuteen, josta tuli valtava skandaali. Harry pahoitteli asuvalintaansa sittemmin.

Nykyään Catherine ei puolisonsa tavoin ole tiettävästi puheväleissä Meghanin tai Harryn kanssa. Catherine ei ole kommentoinut julkisesti Harryn kirjaa tai siinä esitettyjä väitteitä.

