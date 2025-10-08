Herttuatar Meghan julkaisi videon automatkaltaan Pariisissa, jonka syytetään osoittavan tunteettomuutta sekä ajattelemattomuutta.

Herttuatar Meghan teki hiljan yllätysvisiitin Pariisin muotiviikoille, ja julkaisi matkastaan otteita henkilökohtaiselle Instagram-tililleen.

Yksi Meghanin julkaisuista on kiinnittänyt erityisesti huomiota ja saanut aikaan jopa raivoa. Meghan julkaisi lauantaina 4. lokakuuta Tarinat-osiossa videon limusiinin kyydistä Pariisista iltahämärällä, ja videolla Meghan myös nostaa jalkansa limusiinin penkille ja venyttelee niitä. Autossa kyydissä ollessa ei ole suositeltavaa pitää jalkoja penkillä turvallisuussyistä.

Video on lisäksi kuvattu lähellä Pont d'Alman tunnelia, jossa Meghanin puolison prinssi Harryn äiti prinsessa Diana joutui elokuussa 1997 kohtalokkaaseen auto-onnettomuuteen, josta saamiinsa vammoihin kuninkaallinen menehtyi.

Sosiaalisessa mediassa syttyi raivo videosta ja Meghan on saanut osakseen syytöksiä niin tunteettomuudesta kuin välinpitämättömyydestä. Myös kuninkaallisasiantuntija Richard Fitzwilliams hämmästelee Meghanin toimintaa Daily Mailin mukaan.

Fitzwilliams kutsuu julkaisua "erittäin hämmentäväksi" ja "uskomattoman tunteettomaksi". Asiantuntija arvelee, että prinssi Harrylla saattaisi olla hyvin negatiivisia tunteita Meghanin julkaisua kohtaan.

– En ymmärrä mitä ihmettä hän ajatteli – no, hän ei ole voinut ajatella. Kukaan neuvonantaja ei koskaan neuvoisi tekemään mitään niin outoa.

– Hänellä on täysi oikeus osallistua muotitapahtumiin, mutta se, että hän jakaa videon millä on mitään yhteyttä prinsessa Dianan traagiseen kuolemaan on uskomatonta.

Prinsessa Dianan ennenaikainen kuolema on ollut yksi hänen lastensa, prinssi Williamin ja prinssi Harryn elämien suurimmista tragedioista.

Asiantuntija arvelee, ettei Meghan tarkoittanut päivityksellään pahaa, mutta ei varmasti ajatellut asiaa enempää ennen julkaisun tekemistä.

– Hän ei mahdollisesti tarkoittanut olla epäkunnioittava, mutta se on jälleen yksi esimerkki siitä, että Sussexit tekevät jotain, missä ei ole mitään järkeä.

– Dianan kuolema on tragedia, joka on jättänyt syvät jäljet Harryn elämään enkä voi kuvitella, että hän pitäisi tätä sopivana.

Prinsessa Diana oli kuollessaan 36-vuotias. Prinssi Harry oli äitinsä kuoleman aikaan 12-vuotias, ja hänen isoveljensä prinssi William 15-vuotias.

Meghan osallistui muotiviikoilla ainakin Balenciagan muotinäytökseen. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2023, kun Meghan on matkustanut Eurooppaan.

