Kuningas Charlesin ja prinssi Andrew'n vaiettu vääntö jatkuu – varjoissa elävä kuninkaallinen yllätti ilmoituksellaan

Viime vuosina on toisinaan uutisoitu väännöstä, jota kuningas Charles , 75, on käynyt lähteiden mukaan jo tovin pikkuveljensä prinssi Andrew'n , 64, kanssa koskien Andrew'n asumuskuvioita.

Siitä huolimatta Andrew'n elämää on rahoitettu Charlesin toimesta kuninkaallisen perheen yksityisistä varoista. Esimerkiksi prinssi Andrew'n ympärivuorokautinen vartiointi on maksanut brittiläisten medialähteiden mukaan mukaan jopa 3 miljoonaa puntaa, eli noin 3,6 miljoonaa euroa vuodessa. Tähän asti Andrew, joka on äärimmäisen epäsuosittu hahmo kotimaassaan Isossa-Britanniassa, on ollut hyvin vahvasti riippuvainen Charlesin taloudellisesta tuesta.