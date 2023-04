Lähteet: Williamin ja Harryn ei uskota hierovan sovintoa kruunajaisissa: "Jopa katsekontakti heidän välillään Westminster Abbeyssa olisi ihme"

Elämäkertaansa markkinoidessaan Harry totesi antamissaan haastatteluissa , vuoden alussa, että hänen osaltaan "ovi on avoinna" sen suhteen, että hän voisi korjata vielä välinsä isänsä Charlesin ja isoveljensä Williamin kanssa.

– Pallo on heillä. On paljon asioita, joista pitää keskustella ja toivon todella, että he ovat halukkaita istumaan alas ja puhumaan niistä, Harry totesi alkuvuodesta ITV-kanvan haastattelussa kirjaansa promotoidessaan.