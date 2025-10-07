Prinssi William paljastaa yhden säännön, josta hänen perheensä ei tingi.

Prinssi William nähdään 3. lokakuuta julkaistavassa The Reluctant Traveler -matkailuohjelman jaksossa, jossa häntä haastattelee muun muassa Schitt's Creek -sarjasta tuttu kanadalaisnäyttelijä Eugene Levy,kertoo muun muassa Huffington post.

Jaksossa prinssi paljastaa yhden tiukan säännön, jota noudattavat vaimonsa prinsessa Catherinen kanssa lastensa kasvatuksessa.

William paljastaa prinssien Georgen,12, Louisin,7, ja prinsessa Charlotten,10, nauttivan illallisen aina yhdessä vanhempiensa kanssa.

– Istumme ja juttelemme. Se on todella tärkeää. Kukaan lapsistamme ei omista puhelinta ja olemme tässä asiassa hyvin tiukkoja.

Ohjelman juontaja Levy kysyy, että millä lapset viihdyttävät itseään, jollei heillä ole puhelimia.

Prinssi William lastensa Georgen, Charlotten ja Louisin kanssa.Copyright © 2020 BACKGRID UK

Prinssi William kertoo, että George rakastaa jalkapalloa ja jääkiekkoa. Hän myös toteaa Charlotten harrastavan verkkopalloa ja balettia.

– Louis on hulluna trampoliinilla hyppimiseen ja itse asiassa Charlottekin harrastaa sitä paljon.

William sanoo kokevansa tärkeäksi, että lapset pysyvät kiireisinä ulkoilun ja liikunnan parissa.