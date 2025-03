Uusia syytöksiä prinssi Andrew'n törkykäytöksestä – prinssi William sai tarpeekseen sedästään

Uudet syytökset prinssi Andrew'n epäasiallisesta käytöksestä ovat lähteiden mukaan saaneet prinssi Williamin äärirajoilleen.

Prinssi Andrew'n, 65, alho syvenee entisestään.

Aiemmin maaliskuussa uutisoitiin hierojana toimineen Monique Giannellonin tulevasta elämäkertakirjasta, jossa tämä kertoo muun muassa omista vuosien takaisesta kohtaamisestaan prinssi Andrew'n kanssa.

Hierojan mukaan hänet lähetettiin vuonna 2000 Buckinghamin palatsiin tapaamiseen Andrew'n kanssa Ghislaine Maxwellin toimesta. Giannellonin mukaan Andrew olisi riisuutunut alasti ja poistanut pyyhkeensä ennen hierontapöydälle kapuamista.

Tilanne oli Giannellonin mukaan hyvin epämukava, mutta muutoin Andrew ei tehnyt tai vihjannut mitään sopimatonta. Hieroja kertoo "odottaneensa enemmän" kuninkaallisen perheen jäseneltä, eikä tämän käytös tehnyt häneen vaikutusta.

Giannelloni kertoo kokevansa Epsteinin "oikeana kätenä" aikoinaan toimineen liikemiehen naisystävän Maxwellin yrittäneen groomata ja houkutella häntä Epsteinin piireihin. Vuonna 2019 vankilassa kuollut Epstein pyöritti pitkään laajamittaista sekä laitonta seksi- ja hyväksikäyttörinkiä. Vuonna 2022 Maxwell sai 20 vuoden vankeustuomion osallisuudestaan Epsteinin toteuttamaan laajamittaiseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Ghislainen kautta Giannellonin asiakkaaksi päätyi hänen mukaansa myös prinssi Andrew. Yli kaksikymmentä vuotta sitten Giannelloni oli supertähtien hieroja, jonka asiakkaisiin kuuluivat muun muassa näyttelijä David Schwimmer ja Riverdancesta tunnettu tanssija Michael Flatley.

Andrew vetäytyi kuninkaallisista velvollisuuksistaan vuonna 2019 annettuaan katastrofaalisen haastattelunsa BBC:n Newsnight-ohjelmassa. Noihin aikoihin yhdysvaltalainen Virginia Giuffre esitti syytöksiä, joiden mukaan hän olisi joutunut tuomitun seksuaalirikollisen, amerikkalaisen liikemiehen Jeffrey Epsteinin parittamaksi ja että hänet olisi pakotettu harrastamaan seksiä useaan otteeseen Andrew'n kanssa 2000-luvun alussa. Tuohon aikaan Andrew oli nelikymppinen ja Giuffre puolestaan 17-vuotias, eli alaikäinen Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaan.

Prinssi Andrew on väittänyt, ettei muista tavanneensa Virginia Giuffrea. Heistä on kuitenkin yhteiskuva 2000-luvun alusta. Taustalla Ghislaine Maxwell./All Over Press

Vuosien mittaan Andrew'sta on esitetty useita väitteitä ja syytöksiä törkyisestä ja epäasiallisesta käytöksestä sekä seksuaalisesta ahdistelusta.

Kuninkaallisen ydinperheen jäsenet eivät ole ottaneet kantaa tuoreimpiinkaan Andrew'hun liittyviin syytöksiin. Palatsien suljettujen ovien sisäpuolelta on kuitenkin pitkään huhuiltu ainakin kuningas Charlesin ryhtyneen toimiin pikkuveljensä suhteen: Andrew'lla ei ole enää virallista toimistoa Buckinghamin palatsissa ja lähteiden mukaan Charles on yrittänyt saada Andrew'n muuttamaan pois kalliiksi käyneestä Royal Lodgen kartanostaan.

Myös Charlesin vanhin poika prinssi William on lähteiden mukaan niin ikään saanut tarpeekseen sedästään, kertoo muun muassa New York Post. Williamin kerrotaan kyllästyneen negatiiviseen huomioon, jota brittikuninkaalliset saavat jatkuvasti osakseen Andrew'n takia.

– Prinssi William haluaa setänsä katoavan julkisuudesta, asiantuntija Hilary Fordwich arvioi.

Asiantuntijan mukaan kuningas Charles on varmistanut, ettei Andrew esiinny missään julkisesti kenenkään kuninkaallisen perheen ydinjäsenen kanssa.

Andrew'n on kerrottu olleen kiinnostunut jatkamaan kuninkaallisia töitään, mutta mikäli se on kiinni Charlesista tai Williamista, ei se tule olemaan asiantuntijoiden mukaan koskaan enää mahdollista. Arvioiden mukaan voi olla myös mahdollista, että Charles ja William ryhtyisivät kovempiin toimiin, mikäli uusia syytöksiä Andrew'n törkykäytöksestä ilmenee.

Prinssi Andrew on prinsessa Eugenien, 34, ja prinsessa Beatricen, 36, isä. Hän oli naimisissa herttuatar Sarahin kanssa vuosina 1986-1996.