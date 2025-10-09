Prinssi William puhuu harvinaisen avoimesti perheestään tuoreessa haastattelussa.
Prinssi William puhuu avoimesti monarkian tulevaisuudesta 3. lokakuuta julkaistussa The Reluctant Traveler -matkailuohjelman jaksossa, jossa häntä haastattelee muun muassa Schitt's Creek -sarjasta tuttu kanadalaisnäyttelijä Eugene Levy
– Haluan luoda maailma, jossa poikani on ylpeä siitä, mitä teemme, maailman ja työn, joka todella vaikuttaa ihmisten elämään positiivisesti, William toteaa Levylle.
Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen vanhin poika prinssi George seuraa isäänsä kruununperimysjärjestyksessä. William kertoo haastattelussa, että pitää Georgen valmistamista kuninkaaksi tärkeänä prioriteettina.
William kertoo harvinaisen suorasti muun muassa siitä, millaisia muutoksia hän haluaa toteuttaa kuninkaaksi tultuaan.
People-lehden mukaan Prinssi William ja prinsessa Catherinen tarkoitus on modernisoida monarkia emotionaalisesti herkemmäksi ja juurtuneemmaksi arkeen.
Kuninkaallisten lähipiiriin kuuluva lähde sanoo lehdelle, että Walesin prinssi miettii lastensa 12-vuotiaan prinssi Georgen, 10-vuotiaan prinsessa Charlotten ja 7-vuotiaan prinssi Louisin tulevaisuutta.
Levyn haastattelussa William kertoo myös avoimesti isänsä kuningas Charlesin ja vaimonsa prinsessa Catherinen taisteluista syöpää vastaan.
Jaksossa prinssi esittelee Levylle Windsorin linnan ja kaksikko poikkeaa myös paikallisessa pubissa.
Peoplen mukaan kyseinen kohtaus oli tilaisuus muokata Williamin julkista kuvaa vuosien jälkeen. Viime vuosina otsikoissa on lähinnä ollut perheen sisäisiä riitoja muun muassa prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin erkaantumisesta kuninkaallisesta perheestä.