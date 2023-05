Lähteet: Prinssi Andrew ei suostu muuttamaan kartanostaan – pelkää kuningas Charlesin ajavan tämän pois katkaisemalla sähköt

Kuningas Charlesin pikkuveli, brittihovin mustana lampaana tunnettu prinssi Andrew , 63, on asunut pitkään Windsorin linnan liepeillä sijaitsevassa Royal Lodgessa ex-vaimonsa Sarah Fergusonin kanssa. Lähteiden mukaan kuningas kuitenkin haluaisi Andrew'n muuttavan sieltä pois, sillä tämän tulisi pienentää elinkustannuksiaan vaihtamalla asumustaan pienempään, prinssi Harryn ja tämän vaimon herttuatar Meghanin entiseen Ison-Britannian kotiin Frogmore Cottageen.

Andrew on asunut Royal Lodgessa yli 20 vuotta. Noin 34,5 miljoonan euron arvoinen kartano koostuu 20 huoneesta, ja siellä on aikoinaan asunut muun muassa kuningataräiti Elisabet. Kertoman mukaan Royal Lodge olisi "korvamerkitty" Charlesin esikoiselle prinssi Williamille perheineen, jotka asuvat tällä hetkellä Kensingtonin palatsissa Lontoossa.

Lähteiden mukaan edesmennyt kuningatar Elisabet olisi myöntänyt Andrew'lle noin 287 000 euron suuruisen vuosittaisen avustuksen, jonka Charles on kuitenkin nyt leikkaamassa. Tämän myötä Andrew'lla ei olisi enää varaa ylläpitää kartanonsa kustannuksia, minkä johdosta hänen täytyisi muuttaa.

– Hän on huolissaan siitä, että nyt kun kruunajaiset ovat ohi, veitset vedetään esiin. Hän on huolissaan, että kuninkaalliset saattaisivat jopa katkaista sähköt saadakseen hänet pois sieltä. Mutta kyse on ihmisistä, ei kiinteistöistä, lähde kertoo.