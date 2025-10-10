Eugene Levy ei halunnut puhua prinssi Williamin ja prinssi Harryn väleistä ohjelmassaan.

Prinssi William puhuu avoimesti monarkian tulevaisuudesta 3. lokakuuta julkaistussa The Reluctant Traveler -matkailuohjelman jaksossa, jossa häntä haastattelee muun muassa Schitt's Creek -sarjasta tuttu kanadalaisnäyttelijä Eugene Levy

Peoplen mukaan katsojat ovat ihmetelleet, miksi Levy ei keskustele Williamin kanssa mitään prinssi Harrysta.

ITV Newsin 2. lokakuuta julkaisemassa haastattelussa Levy sanoo, ettei häntä kielletty kysymästä veljesten väleistä, mutta hän itse ei halunnut ottaa asiaa esille.

– En ollut kiinnostunut kysymään häneltä siitä, koska se on hyvin herkkä aihe, eikä se ole todellakaan minun asiani puuttua siihen.

Levyn mukaan tapaamisessa oli paljon muitakin asioita, joihin hän olisi voinut keskustelua johtaa.

– Siihen en välttämättä halunnut puuttua, Levy totesi.

Kuninkaallisten veljesten välirikko puhkesi vuonna 2020, kun prinssi Harry ja herttuatar Meghan luopuivat kuninkaallisista velvollisuuksistaan ja erkanivat hovista.

People kertoo, että matkailuohjelman kyseisessä jaksossa prinssi William laskee suojakuorensa ja puhuu hyvin avoimesti muun muassa perheestään ja monarkian tulevaisuudesta.