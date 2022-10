Prinssi Harryn muistelmateos julkaistaan tammikuussa

Kauan odotettu prinssi Harryn muistelmateos julkaistaan ​​10. tammikuuta vuonna 2023. Näin kertoi The New York Times 26. lokakuuta . Teos ilmestyy noin 18 kuukautta sen jälkeen, kun kustantaja Penguin Random House ilmoitti kumppanuudesta heinäkuussa 2021.

Harry on myös syvästi kiitollinen mahdollisuudesta jakaa kaiken sen, mitä on tähänastisen elämänsä aikana oppinut.

Osa kirjan ja äänikirjan tuotoista odotetaan lahjoitettavan hyväntekeväisyyteen, sillä Harry on sanonut poolo-ottelussa elokuussa 2021, että on sitoutunut lahjoittamaan 1,5 miljoonaa dollaria kirjansa tuotoista hyväntekeväisyyteen.

Harry ei ole ensimmäinen kuninkaallisen perheen jäsen, joka kertoo tarinansa kirjan muodossa. Elisabetin setä Edward, Windsorin herttua, julkaisi haamukirjoitetun elämäkerran nimeltään A King's Story: The Memoirs of the Duke of Windsor vuonna 1951. Edward kruunattiin kuninkaaksi, mutta hän luopui valtaistuimestaan vuonna 1936 mennäkseen naimisiin amerikkalaisen Wallis Simpsonin kanssa.