Valokuvaaja paljastaa: Kuningatar Elisabet yllätti nenäkkäällä kuittauksella kesken Harryn ja Meghanin häiden

Valokuvaaja Alexi Lubomirskin mukaan kuningatar Elisabetin kuiva ja nokkela huumorintaju näyttäytyivät myös prinssi Harryn kuninkaallisissa häissä.

Vuoden 2018 toukokuussa sadat miljoonat ihmiset ympäri maailman kerääntyivät seuraamaan prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kuninkaallisia häitä.

Vihkiseremonian jälkeen kuninkaallisen perheen jäsenistä otettiin yhteiskuvia. Erittäin hermostunut niistä oli valokuvaaja Alexi Lubomirski, joka oli ottanut Harrysta ja Meghanista myös heidän kihjalaiskuvansa.

Lubomirski julkaisi hiljan TikTokissa videon, jossa muistelee hääpäivää ja kertoo jännittäneensä kuninkaallisen perheen kuvaamista niin paljon, että oli kysynyt prinssi Harrylta vinkkejä.

– Isovanhempani ovat niin vanhoja ja heistä on otettu niin paljon valokuvia heidän elämänsä aikana, se ei ole heidän hauska puolensa. Jos et saa sitä otettua nopeasti, he vain lähtevät, Harry oli Lubomirskin mukaan briiffannut häntä.

Näin ollen Lubomirski päätti, että kaikki todella olisi hyvissä ajoin valmista perheen kuvaamista varten, jotta perheenjäsenet voisivat vain saapua paikalle itse kuvaukseen tarvittavaksi ajaksi.

Toisin kuitenkin kävi. Lubomirskin mukaan kuningatar Elisabet ja prinssi Philip lipuivat kuitenkin yllättäen etuajassa kuvaushuoneeseen, joka ei ollut vielä valmiina, eivätkä muut perheenjäsenet eivät olleet paikoillaan.

– Harry ja minä katsoimme toisiamme ja lähdimme eri suuntiin yrittäen saada mahdollisimman monet istumaan tuoleilleen mahdollisimman pian. Se oli kuin kiitospäivän illallinen, kun vanhemmat yrittävät istuttaa lapset paikoilleen ryhmäkuvaa varten käskien, että "Tänne, heti!".

Samalla, kun huoneessa oli hässäkkä päällä ihmisten sinkoillessa eri suuntiin, Lubomirski näki kuningatar Elisabetin seisomassa keskellä huonetta ja pyysi tämän avustajaa sanomaan hänelle, että noin viiden minuutin päästä olisi valmista.

Avustaja kuitenkin kieltäytyi ja kehotti valokuvaajaa kertomaan tämän kuningattarelle ihan itse. Näin Lubomirskin oli siis tehtävä, ja hän nöyrästi lähestyi kuningatarta pahoitellen ja kertoi tälle, että suurin piirtein viiden minuutin päästä kuvaus voitaisiin aloittaa. Kuningattaren kuittaus yllätti valokuvaajan ja myös huvitti tätä.

– Hän katsoi minua ja sanoi, "se en ole minä, josta sinun pitäisi olla huolissaan", Lubomirski kertoo.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin hääkuvista tuli kaikesta huolimatta onnistuneet.

Kommentillaan Elisabet viittasi tietenkin puolisoonsa prinssi Philipiin, joka oli erittäin tunnettu lyhyestä pinnastaan, varsinkin valokuvattavana ollessa. Moni muistaakin esimerkiksi vuonna 2015 sattuneen tilanteen, kun Philipillä meni kuppi nurin Ison-Britannian ilmasodan alkamisen 75-vuotismuistopäivän tilaisuudessa, jossa oltiin ottamassa ryhmäkuvaa.

– Ota nyt se v*tun kuva, Philip tiukkasi tuolloin kyllästyneenä.

Kuvat Harryn ja Meghanin häissä saatiin lopulta otettua onnistuneesti eikä edes prinssi Philip tiettävästi menettänyt hermojaan.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip olivat naimisissa 73 vuoden ajan, aina prinssi Philipin kuolemaan asti vuoden 2021 huhtikuussa. Kuningatar Elisabet menehtyi syyskuussa 2022.