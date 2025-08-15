Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin työrintamalta yllättäviä uutisia

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan jatkavat sittenkin yhteistyötä Netflixin kanssa.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin taival suoratoistopalvelu Netflixin kanssa jatkuu. Pariskunta tiedotti allekirjoittaneensa uuden monivuotisen sopimuksen, jonka myötä he tulevat tuottamaan Netflixille lisää elokuvia sekä sarjoja.

Aiemmin kesällä uutisoitiin, että Harryn ja Meghanin vuonna 2020 solmima Netflix-diili oli umpeutumassa eikä sitä oltaisi oltu uusimassa.

Lähteiden mukaan Netflix olisi kokenut saaneensa Harrysta ja Meghanista jo "kaiken mahdollisen" irti. The Guardianin mukaan jotkut lähteet kertoivat, että myös joidenkin pariskunnan tuottamien projektien kehnot katseluluvut olisivat siivittäneet asiaa.

Tuoreimpana pariskunnan projekteista, keväällä Netflixissä julkaistiin ristiriitaisen vastaanoton saanut Meghanin lifestyleohjelma With Love, Meghan. Sarjasta ollaan julkaisemassa toinen tuotantokausi 26. elokuuta ja sarjasta ollaan saamassa myös joulun erikoiserä. Ohjelmaa katseltiin ympäri maailman ensimmäisen julkaisuviikon aikana yli 12 miljoonaa tuntia.

– Olemme ylpeitä voidessamme jatkaa yhteistyötämme Netflixin kanssa ja laajentaa yhteistyötämme kattamaan myös As ever -brändin, Meghan toteaa pariskunnan tiedotteessa asiasta.

– Mieheni ja minä saamme inspiraatiota kumppaneiltamme, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä kanssamme ja Archewell Productions -tiimimme kanssa luodakseen eri genrejä edustavaa, ajattelevaista sisältöä, joka resonoi maailmanlaajuisesti ja juhlistaa yhteistä visiotamme.

Prinssi Harry puolestaan on tuottanut Netflixille muun muassa rakkaasta harrastuksestaan hevospoolosta kertovan sarjan Polo, jonka katselut ovat jääneet kuitenkin vaatimattomasti noin puoleen miljoonaan katselukertaan kesään 2025 mennessä.

Kirkkaasti eniten huomiota Harryn ja Meghanin tuotoksista on saanut heidän suhteestaan kertova Harry & Meghan -dokumenttisarja, joka julkaistiin joulukuussa 2022.

Sarjassa pari kertasi yhteistä taivaltaan sekä Isossa-Britanniassa kuninkaallisina kokemiaan hankaluuksia. Sarja keräsi ennätykselliset lukemat ja sitä on katsottu maailmanlaajuisesti yli 64 miljoonaa tuntia.

Harry ja Meghan vetäytyivät kuninkaallisesta elämästään vuoden 2020 alussa ja muuttivat Pohjois-Amerikkaan. He asuvat Kalifornian Montecitossa lastensa Archien, 6, sekä Lilibetin, 4, kanssa.

Pian kuninkaallisesta elämästään vetäytymisen jälkeen Harry ja Meghan allekirjoittivat viisivuotisen Netflix-sopimuksen, joka oli arviolta jopa 85 miljoonan dollarin arvoinen.