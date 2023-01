Prinssi Harrylta kysyttiin, mikseivät hän ja Meghan eivät ole luopuneet kuninkaallisista titteleistään – näin hän vastasi

Kirjassaan Harry 38-vuotias Harry avautuu yksityiskohtaisesti elämäntarinastaan, joka keskittyy esimerkiksi traumaan, joka on aiheutunut hänen äitinsä prinsessa Dianan tapaturmaisesta kuolemasta tämän ollessa vasta 36-vuotias. Teoksessa Harry avaa myös tuntojaan kuninkaallisuudesta, perheestään sekä suhteestaan brittimediaa kohtaan. Hän avautuu kuninkaallisen elämänsä hankaluuksista sekä vaikeista suhteista muun muassa isoveljeensä prinssi Williamiin ja isäänsä kuningas Charlesiin .

Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan vetäytyivät kuninkaallisista velvollisuuksistaan alkuvuodesta 2020 ja muuttivat Pohjois-Amerikkaan. Nykyään he elävät lastensa kanssa Kalifornian Montecitossa, eivätkä he edusta tai työskentele kuninkaallisina. Harry tunnetaan kuitenkin yhä prinssinä ja hänet sekä Meghan puolestaan Sussexin herttuaparina. Kyseisen tittelin myönsi heille edesmennyt kuningatar Elisabet parin hääpäivänä 19. toukokuuta vuonna 2018.

Haastattelussa Cooper kysyi Harrylta, mikseivät hän ja Meghan, jotka ovat avautuneet useaan otteeseen siitä, kuinka hankalaa heidän elämänsä on ollut kuninkaallisina, ole luopuneet kuninkaallisista titteleistään.

Cooper tiedusteli Harrylta myös yhdestä kritiikistä, mitä hän on saanut osakseen: perheensä likapyykin julkisesta läpikäymisestä.

– Joka ikinen kerta, kun olen yrittänyt toimia yksityisesti, on ollut tiedotuksia, vuotoja ja tarinoiden istuttamista minua ja vaimoani vastaan. Tiedätkö, perheen motto on "älä koskaan valita, älä koskaan selitä". Mutta se on vain motto. Siitä ei oikeasti pidetä kiinni, Harry vastasi.