Prinssi Harryn elämäkerran julkaisu lähestyy – lähteen mukaan kaksi kuninkaallisen perheen jäsentä joutuu erityisesti tulilinjalle

The Sunday Timesin haastatteleman, nimettömänä pysyttelevän lähteen kerrotaan lukeneen kirjan etukäteen ja olevan näin ollen tietoinen siitä, mitä Harryn elämäkerta tulee pitämään sisällään.

Lähteen mukaan Harryn isä kuningas Charles esitettäisiin kirjassa yllättävän hyvässä valossa. Toista on kuitenkin erityisesti kahden muun kuninkaallisen perheen jäsenen kohdalla: Harryn isoveljen prinssi Williamin ja tämän puolison prinsessa Catherinen .

– Se on ankara erityisesti Williamia kohtaan, mutta jopa Kate saa osansa. Siinä on tarkkoja yksityiskohtia ja kuvaus riidasta veljesten välillä. Henkilökohtaisesti en näe kuinka Harry ja William pystyisivät sopimaan välinsä tämän jälkeen.

The Mega Agency

The Mega Agency

Yksi kirjan kantavista teemoista on lähteen mukaan Harryn traumaattinen suru äitinsä prinsessa Dianan tapaturmaisesta kuolemasta. Diana menehtyi auto-onnettomuudessa vuoden 1997 elokuussa. Hän oli kuollessaan 36-vuotias.

– Yleinen vaikutelma on, että tässä on mies joka ei ole koskaan toipunut niin nuoren äitinsä kuoleman aiheuttamasta traumasta, ja sitten hänen elämäänsä tuli Meghan , johon Harry projisoi samankaltaisuuden äitinsä kanssa.

Spare-kirja on JR Moehringerin käsialaa. Moehringer on palkittu toimittaja, joka on toiminut myös Andre Agassin elämäkerran haamukirjailijana.