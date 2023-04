Prigozhin uhkaa vetää Wagner-taistelijat pois Bahmutista – MTV seuraa sotaa

Ukrainassa sotivan venäläisen palkkasotilasryhmä Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin on julkisesti uhannut vetää ryhmänsä sotilaat pois Bahmutista, jos Venäjä ei toimita hänen joukoilleen lisää ammuksia.

Prigozhin totesi asian Venäjä-mielisen sotakommentaattorit haastattelussa, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.