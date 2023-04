Ukrainan armeija: Krimin polttoainevarastopalo oli vastahyökkäyksen valmistelua

Sevastopolin miehityshallinnon kuvernöörin Mikhail Razvozhaevin mukaan tuleen syttyi neljä polttoainesäiliötä. Neliökilometrin alueelle levinnyt tulipalo on venäläistietojen mukaan sammutettu.

Jotkut Venäjä-mieliset sotakommentaattorit katsoivat, että Ukrainan väitetty isku todistaa droneparvien hyökkäystehon, kirjoittaa amerikkaleinen ajatushautomo Institute for the Study of War. Sotakommentaattorit vaativat Venäjää lisäämään Krimin niemimaan ilmapuolustusta.