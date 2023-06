Ukraina: Venäjä sijoitti eliittiyksikön Belgorodiin "partisaanien" takia, ISW:n mukaan Kreml ylireagoi

Ukrainan vastarintakeskuksen mukaan syynä on "partisaanitoiminta" alueella.

– Venäläiset ovat niin peloissaan partisaaneista, että he hätäisesti keskeyttivät kyseisen eliittiyksikön operaatiot ja sijoittivat sen raja-alueelle Belgorodiin. Yksikön tehtävänä on sabotaasin vastainen toiminta Venäjän rajalla, keskus kertoi.

Ukrainaa tukeva Vapaan Venäjän legioona kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan perjantaina, että he taistelevat venäläisiä joukkoja vastaan Venäjän länsirajalla Belgorodissa sijaitsevan Novaja Tavolzhankan laitamilla.

Belgorodin kuvernööri on puolestaan syyttänyt Ukrainaa useasti alueelle kohdistuneesta epäsuorasta tulesta tällä viikolla

ISW: Venäjä vastaa "suhteettomasti" Belgorodiin tehtyihin iskuihin

Venäjän puolustusministeriö vastaa yhä "suhteettomasti" rajattuihin iskuihin Venäjän kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisäpuolelle, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).