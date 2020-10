Presidentti Donald Trump on palannut sairaalasta Valkoiseen taloon: Vähätteli heti koronaa ja aikoo palata kampanjoimaan

Washington Postin mukaan toimittajat yrittivät kysyä presidentiltä tämän lähtiessä sairaalalta, kuinka moni Valkoisen talon henkilökunnasta on saanut tartunnan ja onko presidentti supertartuttaja. Presidentti ei vastannut toimittajien kysymyksiin.

Presidentin lääkäri Sean Conley sanoi aiemmin maanantaina New York Timesin mukaan, että presidentti ei ollut vielä "selvillä vesillä". Valkoinen talo on viestinnällään pyrkinyt näyttämään Trumpin hyväkuntoisena, mutta hänen epäillään olleen huonommassa kunnossa kuin on annettu ymmärtää.