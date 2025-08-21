Posti keskeyttää myös lahja- ja dokumenttilähetykset Yhdysvaltoihin – lentoyhtiöt kieltäytyvät kuljettamasta

Posti keskeyttää väliaikaisesti myös lahja- ja dokumenttilähetykset Yhdysvaltoihin.

Syynä on Postin mukaan se, että useat lentoyhtiöt ovat kieltäytyneet kuljettamasta mitään postilähetyksiä Yhdysvaltoihin.

Jo eilen Posti ilmoitti keskeyttävänsä tavaralähetykset Yhdysvaltoihin, mutta vielä tuolloin dokumenttilähetykset ja enintään 100 dollarin arvoiset lahjat rajattiin ulkopuolelle.

Keskeytysten taustalla on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tullipäätös. Trumpin hallinto päätti poistaa tullivapauden maksimissaan 800 dollarin arvoisilta lähetyksiltä 29. elokuuta alkaen.

Paketteja ehtii lähettää vielä perjantaina

Posti kertoi aiemmin tänään, että Yhdysvaltoihin jo lähetettyjen pakettien pitäisi ehtiä perille, vaikka tavaralähetykset keskeytetään lauantaina toistaiseksi.

Postin kansainvälisistä postipalveluista vastaava Minna Kovanen sanoi torstaina STT:lle, että paketteja ja tavaroita sisältäviä kirjeitä voi lähettää Yhdysvaltoihin vielä perjantaina.

– Kyllä tässä kaikilla on halua löytää ratkaisua mahdollisimman nopeasti, että saadaan taas tavaraliikenne Yhdysvaltoihin jatkumaan, Kovanen totesi.

Kovanen uskoo keskeytyksellä olevan vaikutuksia myös suomalaisyrityksille, mutta ei lähde asiaa sen tarkemmin spekuloimaan. Postissa edelleen arvioidaan mahdollisia taloudellisia kuluja, joita sille voi keskeytyksestä koitua.

Keskeytyksiä läpi Euroopan

Kyseessä on tilapäinen ratkaisu, johon päädyttiin aikataulusyistä. Trumpin päätös tuli julkiseksi 30. heinäkuuta, joten Postilla oli vain noin kuukauden verran aikaa reagoida tilanteeseen.

– Eli nopealla aikataululla ja lyhyt aika reagoida. Näin on monen muunkin Euroopan maan kohdalla, Kovanen kertoi.

Ruotsin ja Tanskan posti PostNord, Norjan posti Posten sekä Viron posti Omniva ovat kaikki niin ikään ilmoittaneet keskeyttävänsä tavaraviennin Yhdysvaltoihin.

Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa Yhdysvaltoihin suuntaavat paketit pysähtyvät niin ikään perjantain jälkeen.

Virossa sen sijaan keskeytys astui voimaan jo keskiviikkona. Lukuisien eurooppalaisten postien kauppayhdistys PostEurop tiedotti keskeytyksiä olevan myös laajemmin Euroopassa.

Lähettiyritys UPS:n asiakaspalvelusta kerrottiin STT:lle, ettei Trumpin tullipäätös aiheuta ongelmia yrityksen kautta tehtyihin lähetyksiin, sillä kyseessä on amerikkalainen firma.

Ainoana erona aiempaan on, että tullimaksut tulevat asiakkaille maksettavaksi.

STT ei tavoittanut kansainvälistä kuljetusyritys Fedexiä kommentoimaan asiaa.