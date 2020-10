Trumpin koronatartuntaa on hoidettu sekoituksella lääkkeitä, jotka on tarkoitettu hyvin erilaisiin kohtiin taudissa – suomalaisasiantuntija: "Aikamoista, voin sanoa"

"Varmasti hyvin herkästi on ajateltu, että nyt ei ainakaan saa alihoitaa"

Deksametasonin kohdalla Tikkinen kertoo englantilaistutkimuksesta, jonka mukaan lääke auttaa vakavissa koronatapauksissa, joissa on lisähapen tarvetta. Oikea-aikaisesti annettuna se myös vähentää kuolleisuutta niillä, joilla lisähapen tarvetta on.

Maailman terveysjärjestö WHO on tehnyt aiheesta tutkimusta, jossa Suomikin on ollut mukana. Tikkinen kertoo, että lähipäivinä on luvassa uutta tietoa koronavirukseen liittyvien sairauksien hoidosta.