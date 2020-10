Trump antoi ymmärtää, että ilman lääkitystään hän olisi käynyt lähellä kuolemaa

Trumpin terveydentilasta on ollut julkisuudessa epävarmuutta, sillä Valkoisen talon edustajat ovat kieltäytyneet vastaamasta moniin perustavanlaatuisiin kysymyksiin.

Toistaiseksi on yhä epäselvää, milloin Trump sai tartuntansa. Yhdysvaltalaismedian mukaan hallinnon edustajat eivät ole paljastaneet, milloin Trumpille tehtiin viimeinen negatiivisen tuloksen antanut koronatesti.

Trump kaavailee puhetilaisuutta

CNN:n hallintolähteen mukaan tilaisuuteen on kutsuttu satoja ihmisiä, joille presidentin on määrä pitää puhe parvekkeelta. Puheen teemaksi on kerrottu laki ja järjestys.