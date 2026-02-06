Ässien Patrik Juhola riehaantui perjantai-iltana kaukalossa ja mätti poikkeukselliset kuusi tehopistettä Pelicansin verkkoon, kun porilaiset kaatoivat vieraansa 6–5.

22-vuotias Juhola avasi pistetilinsä ensimmäisessä erässä syöttämällä Jonne Tammelan 1–1-tasoituksen ajassa 19.04.

Porin illassa etenkin toinen erä oli villiä kiekkoa. Keskimmäisellä kaksikymppisellä taottiin peräti seitsemän maalia. Juhola hurjasteli periodin sisällä kaksi maalia ja kaksi syöttöpistettä. Erätauolle mentiin kotijoukkue Ässien 5–4-johtoasemassa.

Kolmannessa erässä Juhola viimeisteli hattutemppunsa tekemällä Ässien 6–4-maalin.

Tehopisteet 3+3 paukutellut hyökkääjä oli ennen tätä iltaa tehnyt urallaan kerran kolme tehopistettä yhdessä ottelussa. Nyt oma ennätys meni kerralla täysin uuteen uskoon.

Ässistä kolmeen pisteeseen ylsi myös Nestori Noiva. Pelicansilta Aidan Dudas ja Daniel Nieminen saivat kasaan kaksi pojoa.

Ässät on Liigassa kahdeksantena. Peiicans löytyy sijalta 11.

