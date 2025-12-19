Jääkiekon SM-liigan jumboseura Sport yllätti sarjakärki Tapparan maalein 4–2.
SM-liigan jumbopaikalla tukevasti majaileva Vaasan Sport meni ottelun alkupuolella sarjakärki Tapparaa vastaan menojaan.
Avauserässä vaasalaisisännille osuivat Sebastian Stålberg ja maalin ylivoimalla kuin varkain ohjannut Kalle Miketinac. Miketinacin rysä hyväksyttiin videotarkistuksen jälkeen.
Näet Miketinacin videotarkistuksen jälkeen hyväksytyn maalin ylälaidan videolta.
Toisen erän ensimmäisellä minuutilla lisää löylyä kihautti Johan Sundström, ja johto oli jo 3–0.
Aapeli Räsänen kavensi tilannetta myöhemmin toisessa erässä ylivoimalla, mutta Viljami Nieminen värkkäsi puolestaan Sportille ison yv-maalin vain viisi sekuntia ennen periodin päätöstä.
Kolmannessa erässä maalinteossa onnistui vain SM-liigan pistepörssikärki, Tapparan Benjamin Rautiainen.
Leuat loksauttanutta tulosta petasi Sportin mainio tehokkuus. Tilastoitua maaliodottamaa vaasalaiset loivat vajaan kahden osuman verran, kun Tapparalle kertyi odottamaa yli neljään rysään.
Sport oli hävinnyt kuusi edellisistä seitsemästä pelistään. Se pelasi neljännen ottelunsa kauden kolmannen päävalmentajansa Jussi Tapion alaisuudessa.
Tapparalla oli edellisistä 14 ottelusta peräti 12 voittoa.