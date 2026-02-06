MTV:n jääkiekkoselostaja Mika Saukkonen muisteli edesmennyttä entistä kollegaansa ja ystäväänsä Pentti Lindegreniä. Kaksikko oli tuttu näky suomalaisille sunnuntaisissa Hockey Night -lähetyksissä.

Lue myös: Pentti Lindegren on kuollut

Torstaina menehtynyt Lindegren oli kuollessaan 86-vuotias. Hän teki pitkän peliuran jääkiekon parissa, minkä jälkeen Lindegren aloitti urheilutoimittajana vuonna 1977. Lindegren tuli suomalaisille tutuksi MTV:n jääkiekkoäänenä. Mika Saukkonen tuli 90-luvulla mukaan Hockey Night -lähetyksiin ja tuli Lindegrenin seuraajaksi pääselostajana.

– Linkku oli oppi-isäni jääkiekossa. On vain pelkkää hyvää sanottavaa ja hyviä muistoja. Kun aloitin, niin Linkku oli Maikkarin pääselostaja jääkiekossa. Silloin, kun Hockey Night alkoi sarjamuotoisena syksyllä 1996 ja näytimme pelin joka sunnuntai, niin oltiin Pekka Järvelän ja Linkun kanssa kolmikkona siinä. Oltiin siitä lähtien paljon yhteyksissä. Voin sanoa, että Linkun kultainen mersu oli minun jääkiekon korkeakoulu. Opin paljon häneltä, Saukkonen kertoo.

– Hän tunsi kaikki suomalaiset kiekkoihmiset. Ei ollut ollenkaan sitä mieltä, että se on jotain häneltä pois, vaan auttoi nuorta poikaa, että miten asiat kannattaa hoitaa. Näytti tietä. Hänen kultaisessa mersussa ajeltiin pitkin Suomea Hockey Night -reissuja. Sen jälkeen ystävyys jatkui näihin päiviin asti, Saukkonen jatkaa.

Saukkonen kertoo, että kävi tapaamassa viimeisen kerran Lindegreniä viime syksynä.

– Hänen merkityksensä on iso. Hän oli tavallaan raivaaja ja ensimmäinen oppi-isä selostamisessa. Ei pelkästään selostaja, vaan myös kuuluttaja ja toimittaja. Hän ei ole turhaan jääkiekkoleijona. Jäi mieleen, miten hän kertoi ammatista, kuinka selostus muodostuu, mitä pitää ottaa huomioon ja tällaisia asioita. Hänellä oli valtavat kontaktit. Sanoi, että soita tälle tai tuolle, jos tarvitset jotain tietoa. Kontaktiverkosto oli ihan mahdoton, Saukkonen sanoo.

– Oltiin aika kova kolmikko, ainakin omasta mielestämme. Linkkuhan oli tunnettu siitä, että oli pomminvarma. Hän oli välillä vähän myöhässä, mutta aina sieltä tuli. Hirveän ystävällinen kaikille. Surullistahan tämä on, mutta jokaisellehan jossain vaiheessa käy näin, Saukkonen päättää.