Nämä taudit jylläävät nyt Suomessa – tartuntapiikki vasta edessä

– Influenssaepidemia on käynnissä, ja tartuntojen määrä näyttäisi nousevan voimakkaasti. Epidemiahuippua voidaan odottaa vuodenvaihteen ympärille, Järvinen kertoo MTV Uutisten Livessä.

– Sitä, millainen epidemiahuipusta tulee, emme ihan tarkkaan tiedä. Edelliset vuodet ovat olleet ilman influenssaa, joten on mahdollista, että epidemiasta tulee tavallista rajumpi.

Koronan uudet variantit iskevät taudin jo sairastaneisiinkin

– Tartuntamäärät tulevat todennäköisesti nousemaankin, sillä eri virustyypit ovat muuntuneet niin, että kesän ja syksyn vallalla ollut omikron BA.5-variantti alkaa hiipua ja tulossa on useampia uusia variantteja.

Etenkin lapsia sairastuttava RS-virus, joka ei yleensä ole kovin aktiivinen parillisena vuotena, on sekin Järvisen mukaan tänä vuonna aiempaa aktiivisempi.

Ikäihmisille vaikeinta

Nyt käynnissä oleva influenssakausi on ensimmäinen sitten pandemian alun, kun rajoituksia ei ole ja taudit leviävät vapaasti. Siksi tilanne on nyt totutusta poikkeava.

– Aiempien vuosien tuomaa suojaa tartunnalta tai rajumpaa tautia vastaan on väestössä nyt aika vähän. Omana lisänä on koronavirusinfektio, joka on nyt sitten yhtenä muiden joukossa.