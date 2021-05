Poliisina työskennellyt "ihmissusi" raiskasi ja murhasi kymmeniä naisia – sadistit onnistuvat kätkemään sairautensa jopa perheeltään

Entinen siperialaispoliisi Mikhail Popkov on esimerkki murhaajasta, joka tappaa puhtaasta tappamisen nautinnosta. Sellainen on sadisti, jonka ensisijainen tavoite on sadistinen kiduttaminen. Popkov tunnetaan "ihmissutena", joka on tuomittu yhteensä 77 murhasta.