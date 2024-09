Täydellistä seksiorjaa etsivä sarjamurhaaja: "Minulla on myrkkyä päässä" – tunnistatko nämä tappajatyypit?

Järjestelmällinen murhaaja

Järjestelmällisen tappajan perhetausta on useimmiten tavallinen, eikä häntä ole juurikaan kuritettu lapsena.

Järjestelmällinen tappaja on usein älykkyysosamäärältään keskitasoisia tai keskitasoa älykkäämpiä sekä taitavia sosiaalisesti. Hän toimii usein osana ympäröivää yhteiskuntaa, hänellä on parisuhde sekä ihmissuhdeverkosto ja erityisosaamista vaativa ammatti. Hän on usein seksuaalisesti kyvykäs.