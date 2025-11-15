Teletappien luoja varoittaa vanhempia lapsille suunnatuista ohjelmista YouTuben kaltaisissa palveluissa.

Teletappien luojan Anne Woodin mukaan moni lapsille suunnattu ohjelma YouTubessa on sisällöltään tyhjää eikä tee mitään rohkaistaakseen lasten mielikuvitusta.

Woodin mielestä television lastenohjelmat ovat olleet aliarvostettuja. Hän pelkää, että nyt ollaan menettämässä paljon, mutta kukaan ei huomaa sitä, koska lapsille suunnattuja televisio-ohjelmia ei pidetä tärkeinä. Aiheesta uutisoi The Guardian.

Woodin mukaan YouTuben kaltaiset digitaaliset alustat ovat luopuneet koulutettujen ammattilaisten tuottaman ”taiteen sisältämästä vastuusta”.

Teletappeja niin ikään syytettiin tylsistyttämisestä, kun sarja alkoi pyöriä vuonna 1997. Tutkimusten mukaan ohjelman painottuminen toistoon ja yksinkertaisuuteen paransi kuitenkin lasten kielellisiä kykyjä.

Wood myöntää, että todella moni ihminen ei ymmärtänyt Teletappien ideaa. Hänen mukaansa sarja käänsi ylösalaisin vallalla olevaa ideaa siitä, että lapselle täytyy selittää asioita.

Hän toteaa, että ohjelman editoiminen 3-5-vuotiaalle lapselle on taidetta.

Woodin mukaan digitaalisten alustojen algoritmit nujertavat kyvyn kehittyä, ajatella ja kuvitella.

