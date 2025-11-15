Ukrainan suurimpia valtio-omisteisia energiasektorin yhtiöitä ja niiden taloutta odottaa perusteellinen tarkastus, kertoo presidentti Volodymyr Zelenskyi viestipalvelu X:ssä. Lisäksi yhtiöiden johtoa vaihdetaan.

Zelenskyin mukaan toimenpiteitä kohdistetaan muun muassa Ukrainan valtiolliseen ydinvoimayhtiö Energoatomiin. Myös muissa valtio-omisteisissa energiayhtiöissä esimerkiksi valtion edustajat hallintoneuvostoissa uusitaan.

Ukrainassa korruptionvastainen virasto on tällä viikolla kertonut tutkivansa mittavaa energiasektorin korruptiovyyhtiä. Virasto kertoi paljastaneensa tapauksen, jossa toiminta perustui lahjusten saamiseen Energoatomin tekemistä sopimuksista. Viraston mukaan noin 100 miljoonaa dollaria oli kulkenut rahanpesuoperaatiossa, jonka kautta tuotot kanavoitiin.

Ukrainan oikeus- ja energiaministerit jättivät keskiviikkona eronpyyntönsä korruptioskandaalin vuoksi ja Zelenskyin painostamina. Ministerien uskotaan hyväksyneen korruption, vaikkakaan ei ollut täysin selvää, olivatko he itse hyötyneet siitä.

