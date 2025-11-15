Paavi Leo XIV on tavannut Hollywoodin elokuvatähtiä ja puhunut heille elokuvateattereiden tilanteesta.

Paavi Leo XIV:n mukaan elokuvateatterit ovat vaikeuksissa ja niiden suojelemiseksi pitäisi tehdä enemmän toimia, jotta teattereiden tarjoama yhteinen katsomiskokemus säilyisi.

Vatikaaniin oli kutsuttu useita elokuvatähtiä, kuten Cate Blanchett, Monica Bellucci, Chris Pine ja Viggo Mortensen. Mukana oli myös palkittuja ohjaajia, kuten Spike Lee, Gus Van Sant ja Sally Potter.

Paavi totesi, että elokuvateollisuus on elintärkeä “toivon työpaja” maailmanlaajuisen epävarmuuden ja digitaalisen ylitarjonnan aikana.

"Elämys vaarassa"

Uutistoimisto Reuters kertoo, että elokuvien lipputuotot ovat jääneet monissa maissa selvästi koronapandemiaa edeltäneitä tuottoja vähäisemmiksi.

Paavin mukaan elokuvateattereita on kadonnut kaupungeista ja naapurustoista.

– Enemmän kuin muutamat ihmiset ovat sanoneet, että elokuvataide ja elokuvallinen elämys ovat vaarassa. Kehotan instituutioita olemaan luopumatta ja tekemään yhteistyötä tämän toiminnan sosiaalisen ja kulttuurisen arvon vahvistamiseksi.

Paavi totesi, että elokuvat kykenevät paljastamaan ihmiskunnan syvimpiä kysymyksiä.