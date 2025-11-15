Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on vieraillut Tukholmassa eilen tapahtuneen bussiturman paikalla antamassa surunvalittelunsa, kertoo muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Kristersson laski kukkia bussipysäkin luona. Kristerssonin mukaan hänen ajatuksensa olivat nyt uhrien omaisten luona.

Kaksikerroksinen bussi törmäsi bussipysäkkiin Östermalmilla perjantaina iltapäivällä, poliisi kertoi. Turmassa kuoli kolme ihmistä ja loukkaantui vakavasti kaksi, jotka ovat yhä sairaalahoidossa.

Poliisin mukaan mitään merkkejä tahallisuudesta ei ole havaittu.

