Poliisi tutkii vanhusten koronakuolemia Kiuruvedellä – Attendo: "Olisi tärkeää ymmärtää, että hoivakoti ei ole sairaala, vaan ihmisten koti"

– Kun esitutkintalain mukaan on syytä tehdä alustava selvitys siitä, onko asiassa mahdollisesti tapahtunut rikosta, me kirjaamme sen patja-rikosilmoitusjärjestelmään, hän selventää.

Poliisi on saanut tutkintapyynnön

– Toki valvovaviranomainen on avi ja me olemme esitutkintaviranomainen. Teemme oman selvityksen, mutta aluehallintovirasto on myös se, joka voi tehdä meille tutkintapyynnön.

Attendo: "On hyvä, että asioita tutkitaan"

– On hyvä, että asioita tutkitaan. Annamme täyden tukemme ja materiaalit, kuten lokikirjamme tapahtumista, viranomaisten käyttöön. Tapahtumia on käyty Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa läpi ennen päätöstämme keskeyttää Kallionsydämen toiminta. Tämä keskustelu valvojan kanssa jatkuu tarvittaessa, hän kertaa.

– Yleisellä tasolla on hyvä ymmärtää, että tilanne 400:ssä hoiva- ja palvelukodissamme on hyvä. Olemme tänään kertoneet, että vain kahdessa hoivakodissamme, joista toinen on Kallionsydän, on toistaiseksi todettu tartuntoja.