Korona vei 11 vanhuksen hengen Kiuruveden hoivakotitragediassa – Nyt puhuu Attendo: "Näkymätön vihollinen oli saanut levitä yksikössämme yli 14 päivää"

Viime viikkojen aikana Kallionsydämen asumispalveluyksikössä on kuollut yhteensä 11 iäkästä asukasta.

Kallionsydän siirtyi Ylä-Savon sote-kuntayhtymän hallintaan hoivayritys Attendolta 9. huhtikuuta. Kuntayhtymän mukaan hoivakodin tilanne on nyt vakaa eikä uusia tartuntoja ole ilmennyt.

"Näkymätön vihollinen"

Henkilökuntaa sairastui myös

– Muistisairaiden asukkaiden erillään pitäminen ja turvaväleistä huolehtiminen on vaikeaa. Tilanne hoivakodissa eteni hyvin nopeasti. Myös puolet vakituisesta henkilökunnastamme sairastui itse koronaviruksen seurauksena. Osa vakavasti.

Supersiivous ja sairaanhoitoa

Toimitusjohtajan mukaan kokemus on ollut raskas hoivakodin henkilökunnalle, joka on "tehnyt parhaansa pelon ja paineen alla". Heille on tarjottu kriisitukea.