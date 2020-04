11 koronakuolemaa: Attendon hoivakotia Kiuruvedellä kritisoitu laiminlyönneistä – Toimitusjohtaja eri mieltä

Kallionsydämessä koronaan on kuollut tähän mennessä 11 asukasta, ja hoivakoti on joutunut sen vuoksi osittain kovankin kritiikin kohteeksi. Kallionsydämen hoivakoti siirtyi Attendolta Ylä-Savon sote-kuntayhtymän vastuulle kiirastorstaina.

"Henkilökunnalle raskas asia"

– Meillä oli käytössä jo monia ohjeista ennen kuin ne tulivat virallisilta tahoilta, ja osa niistä tiukempia. Osa koronavirukseen sairastuneista siirrettiin myös Attendossa lääkärin päätöksellä sairaalahoitoon. Yleisohjeistus on kuitenkin nyt ollut, että potilaita ei siirreltäisi.

Holmqvistin mukaan hoivahenkilökunta on tehnyt kaikkensa koronaviruksen vastaisissa toimissa.

– Kallionsydän nostetaan koko ajan esille, vaikka hoivakodeissa on ollut paljon tartuntoja ja niihin liittyviä kuolemantapauksia myös esimerkiksi Helsingissä. Tämä on hoivakotimme henkilökunnalle äärimmäisen raskas asia, vaikka se koskee kaikkia hoiva-alan ammattilaisia, hän sanoo.

– Koronavirus on viheliäinen virus. Se ehti olla näkymättömissä useita päiviä ennen kuin tiedettiin, että hoivakodissa jyllää virus.