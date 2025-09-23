Turun linnan pihapiirin museorakennus sytytettiin tuleen lauantain vastaisena yönä.

Lounais-Suomen poliisi epäilee, että Turun linnan pihapiirin museorakennuksen tulipalo sai alkunsa rakennuksen sisältä. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi, ja asiaa tutkitaan törkeänä vahingontekona.

Poliisi epäilee, että museorakennukseen on tunkeuduttu luvatta.

Kaksi ihmistä otettiin viikonloppuna kiinni epäiltynä palon sytyttämisestä. Poliisi esittää tänään vangittavaksi kahta epäiltyä.

Poliisi pyytää mahdollisilta silminnäkijöiltä havaintoja Linnan lähistöllä lauantain vastaisena yönä puolenyön ja aamukahden välillä liikkuneista ihmisistä. Tiedot voi välittää poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

Esitutkinta on kesken, ja poliisi selvittää edelleen palon syttymissyytä. Tällä erää asiasta ei tiedoteta enempää.

Katto jouduttiin osittain purkamaan

Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta puoli kahden aikoihin lauantaiyönä.

Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle rakennuksen sisäpuoli paloi ullakon osalta kauttaaltaan ja palo oli levinnyt kattorakenteisiin. Katto jouduttiin osittain purkamaan palon sammuttamiseksi.

Rakennuksen hirsikehikko jäi palon jäljiltä pystyyn. Rakennuksen sisällä ei ollut palohetkellä irtaimistoa.

Juttua muokattu 23.9. klo 14.05: Lisätty yksi kappale kattorakenteista.