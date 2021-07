Poliisi: Rikosten tutkinta-ajat venyvät – seksuaalirikoksia tuotiin poliisin tietoon aiempaa enemmän

– Muun muassa vaativien ja törkeiden rikosten määrän kasvu on ollut jatkuvaa, ja ne edellyttävät vaativia tutkintatoimia. Lisäksi kyberrikollisuuden määrä on kasvanut. Digitaalista todistusaineistoa on nykyisin mukana lähes kaikessa rikostutkinnassa, jolloin tekninen tutkinta vie aikaa, sanoo poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta tiedotteessa.