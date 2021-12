Väkivaltarikosten määrä kasvanut selvästi – Asiantuntija: Suomi ei ole vielä Ruotsin tiellä

Katsauksen mukaan merkittävä osatekijä rikosten kasvuun on omaisuus- (19 %), liikenne- (20 %) ja huumausainerikosten (15 %) lisääntyminen.

Omaisuusrikosten nousun taustalla on osittain Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto, jonka uhreja poliisin tietoon tuli viime vuonna.

– Monissa rikoksissa on lähdetty väärään suuntaan, koska ne ovat lisääntyneet. Niiden osalta olemme palanneet noin viiden vuoden takaiseen tilanteeseen. Sen jälkeen tapahtunut rikosten lasku loppui viime vuonna ja rikokset kääntyivät kasvuun, sanoo Krimon suunnittelija Ilari Kolttola.

– On mielenkiintoista nähdä, miten tämä jatkuu. Vielä on vaikeaa sanoa, kuinka paljon korona on vaikuttanut.