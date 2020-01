Poliisi oli jo lopettanut tutkinnan, kun Milla Arosen ex-poikaystävä päättikin tunnustaa – kertoi hävittäneensä ruumiin

– En pysty hänen puolestaan sanomaan mikä on muuttunut, Toivonen sanoo MTV Uutisille.

Kertoi aiheuttaneensa kuoleman ja hävittäneensä ruumiin



Nyt poliisi pyrkii miehen kertomusten perusteella selvittämään tapahtunutta lisää ja muun muassa löytämään Arosen ruumiin. Miehen kertomuksen perusteella ruumiin etsintäaluetta on rajattu, mutta ruumista ei silti ole vielä löytynyt.

– Ollaan siinä tilanteessa, että asiaa ruvetaan selvittämään siltä pohjalta, mitä epäilty on meille nyt kerrottu. Paljon on asioita, joita pitää tutkia ja tarkastaa, että mikä se oikea totuus kaikenkaikkiaan on, Toivonen sanoo.