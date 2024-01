Kalasataman taposta epäilty nainen vapautettiin tutkintavankeudesta – asianajaja: "Hän on pahoillaan tapahtuneesta"

Naisen asianajajan mukaan päätös on naiselle suuri helpotus.

– Päämieheni on hyvin huojentunut siitä, että hänet vapautettiin tutkintavankeudesta. Asia tullaan päättämään myöhemmin käräjäoikeudessa. Yleisellä tasolla vaikutelmamme on, että syyteharkinnassa on päädytty päämieheni johdonmukaisesti esittämälle kannalle, että kyseessä ei ole miltään osin tahallinen teko vaan vahinko, asianajaja Juha-Pekka Hippi kertoo MTV Uutisille.