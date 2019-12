Milla Aronen katosi kesken varusmiespalveluksen puoli vuotta sitten – ruumis yhä kateissa: "On tapauksia, että epäilty on tuomittu henkirikoksesta, vaikka ruumista ei ole löytynyt"

– Vinkkejä olemme saaneet ja asioita on tarkasteltu. Valitettavasti Milla Arosen löytymiseen johtanutta vihjettä emme ole saaneet eli etsintä jatkuu edelleen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jarkko Toivonen keskusrikospoliisista.

Viimeksi poliisi on etsinyt Arosen ruumista toissaviikolla. Toivonen kertoo, että muutamaa paikka tullaan vielä tarkistamaan yleisövihjeiden perusteella.

– Etsittävät alueetkin ovat kutakuinkin samoja, pieniä tarkennuksia niihin on voinut tulla.

Murhasta epäilty vaikenee

Murhasta epäilty vuonna 1995 syntynyt mies on ollut tutkintavankeudessa elokuun lopusta saakka. Poliisi on aiemmin kertonut, että mies ei ole kuulusteluissa juurikaan puhunut. Tämä on vaikeuttanut tapauksen tutkintaa.