Mikkelissä mahdollinen henkirikos – poliisi julkaisi kuvan autosta: "Älä lähesty"

Mikkelissä Etelä-Savossa on tapahtunut mahdollinen henkirikos, ja poliisi pyytää yleisön havaintoja yhdestä henkilöautosta.

Mahdollinen henkirikos paljastui Itä-Suomen poliisilaitoksen mukaan tänään sunnuntaina aamupäivällä.

Henkirikoksen yhteydessä on mahdollisesti anastettu Citroen C3 Picasso -merkkinen henkilöauto. Se on väriltään ruskea tai beige ja sen rekisteritunnus on EXG-842.

Poliisi pyytää ihmisiä ilmoittamaan tuoreet havainnot henkilöautosta hätänumeroon 112.

– Henkilöauto voi olla käytössä henkilöllä, jota epäillään henkirikoksesta. Epäiltyä ajoneuvoa ei tule omatoimisesti lähestyä, vaan havainnosta on ilmoitettava hätäkeskukseen, poliisi tähdentää tiedotteessaan.

Poliisi ei voi tässä vaiheessa tutkintaa kertoa tapahtuman yksityiskohdista enempää. Poliisi sanoo tiedottavansa asiasta lisää aikaisintaan huomenna maanantaina aamupäivällä.