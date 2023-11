12 vuotta sitten kadonneen Minna Suomisen tappaja on ollut koko ajan poliisin tiedossa – poliisilla kymmenittäin uusia vihjeitä

– Huomasimme, että tällainen tapaus on selvittämättä. Ja nyt kun tutkinnassa on väki vaihtunut ja uudet ihmiset hommissa, halusimme katsoa tuorein silmin, josko onnistuisimme selvittämään sen.

Kuuren mukaan poliisin esitutkinnan tarkoituksena on saada epäilty kiinni ja syytteeseen. Uhrin ruumiin hävittämistä tutkittiin aikoinaan hautarauhan rikkomisena, nyt tämä rikos on vanhentunut.

– Päähuomiomme on siis henkirikoksessa. Meillä on epäilty tiedossa ja hän on hengissä, Kuure sanoo.