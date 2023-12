Katso Pekka Poudan kartat: Tällaisessa säässä suomalaiset suuntaavat joulunviettoon – MTV seuraa joulun menoliikennettä

Joulun menoliikenne on alkanut. Perjantain ja lauantain on ennakoitu olevan menoliikenteen vilkkain päivä ennen sunnuntaina vietettävää jouluaattoa.

Ajokeli on tänään perjantaina erittäin huono Suomen eteläosissa lumisateen takia. Huonoa ajokeliä on odotettavissa myös huomenna liki koko maassa aivan pohjoista lukuun ottamatta. Erittäin huonoksi ajokelin ei pitäisi kuitenkaan missään yltyä.

Tervetuloa seuraamaan joulun menoliikenteen sujuvuutta yhdessä MTV Uutisten kanssa!

17.42: Illalla ajokeli on kehno Tampere –Pori-akselilla

Lounais-Suomen poliisi kehottaa malttia joulukiireeseen etenkin siksi, että ajokeli on huono. Poliisi jakoi viestipalvelu X:ssä kuvan, jossa kahden auton kolari on aiheuttanut kaaoksen Markulantiellä Turussa.

– Koska muiden on väkisin päästävä ohi vaikka nurmikon kautta, on tuloksena eräänlainen liikenteen solmukohta, ja näin on Markulantie poikki, poliisi kirjoittaa X:ssä.