Heikki Hursti paljastaa, mitä vähävaraisten ruokakasseihin lopulta saatiin

Hurstinavun varatoiminnanjohtaja Heikki Hursti kehuu tapahtuman sujuneen erinomaisesti. Pöytien koristelut olivat kauniimmat kuin koskaan, esiintyviä artisteja oli enemmän kuin viime vuonna ja innokkaita vapaaehtoisia yli 200, mikä sekin on enemmän kuin milloinkaan.

Kassit saatiin täyteen herkkuja

– Tilanne on mennyt todella hyvin. Ruokakassit ovat ihan täynnä kaikennäköistä herkkua, kiitos kaikille lahjoittajille. Tekevät monta ihmistä onnelliseksi, Hursti kiittää.

Ainoa joulujuhla

Joulujuhla järjestettiin Helsingin Messukeskuksesssa. Tapahtumassa kuultiin musiikkiesityksiä, tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe ja jouluruoka. Kattaus tehtiin 1 300 ihmiselle. Paikalle saapui Hurstin arviolta noin 900 henkeä, mikä on nousua viime vuoteen. Hursti uskoo, että tapahtumalle on kysyntää ja paikkansa myös tulevaisuudessa.

– Kyllä minä luulen, että kaikkien näiden leikkauksien ja hallituksen tekemisten kanssa vähävaraisten joukko vain kasvaa. On myös yksinäisiä, joille tämä on ainoa joulujuhla. On kiva olla yhdessä ja viettää joulua.