Tällainen tunnelma on Helsinki-Vantaalla – useita lentoja myöhässä ja peruttu

Paikan päällä Helsinki-Vantaan lentokentällä oleva MTV Uutisten toimittaja Hanna Vaittinen kuvailee, kuinka ihmiset kiiruhtavat katsomaan lähtevien lentojen aikatauluja näytöltä. Näyttö näyttää osittain punaista. Osa lennoista on ollut myöhässä jopa useampia tunteja, ja osa on myös peruttu. Lentokentällä on käytössä voimakkaan sivutuulen vuoksi vain yksi kiitorata.