Näin kriisipuhelimessa toimitaan, kun itsetuhoinen soittaa

Joulu on kiireistä aikaa MIELI ry:n kriisipuhelimelle.

– Puheluita tulee koko ajan. Joulu on ruuhkaista aikaa kriisipuhelimessa, kertoo kriisityöntekijä Taina Risto .

– Joulussa on sellainen erityinen piirre, että se moninkertaistaa näitä vaikeita tuntoja ja jopa altistaa niille.

Syviin mietteisiin

Puheluiden kestot vaihtelevat muutamasta minuutista vajaaseen tuntiin. Puheluissa on Riston mukaan selkeä kaari.

– Monesti puhelut vievät niin syviin mietteisiin, että sieltä on hyvä palauttaa ihmistä takaisin.

Tapanina ruuhkaista

Myös nuorille tuntematon henkilö voi olla se, jolle uskaltaa puhua peloista. Moni nuori soittaja on voinut kokea rankan lapsuuden, jolloin joulunviettoon perheen luokse palaaminen voi ahdistaa.

– Valitettavan usein niissä on mukana alkoholi. Monen päivän yhdessäolon aikana voidaan myös huomata, että jonkun perheenjäsenen psyykkinen vointi onkin niin huono, että apua pitäisi saada. Silloin soitetaan neuvoa kriisipuhelimesta.

Apua itsetuhoisuuteen

Yksi merkittävä soitonaihe on itsetuhoisuus. Itsemurhapuheluita tulee kriisipuhelimeen päivittäin myös joulunajan ulkopuolella.

– Onneksi niitä puheluita ymmärretään meille soittaa. Kriisipuhelinhan on alun perin perustettu itsemurhien ehkäisyyn. Tässä meillä on yhä tärkeä rooli, Risto sanoo.

– Se on aina hyvin tärkeä puhelu. Siinä yritetään keskustelulla laukaista se tilanne. Usein keskustelu auttaa, ja soittaja saattaa jopa luopua itsemurha-aikeistaan. Soitto kriisipuhelimeen on monesti ensimmäinen kerta, kun ihminen pystyy sanomaan ääneen suunnittelevansa oman henkensä riistämistä.

Riston mukaan kysymys itsemurhasuunnitelmista on syytä kysyä. Se on hyvä alku pohdinnalle.

– Sitä ei ole vaarallista kysyä, vaan se kuuluukin kysyä. On helpottavaa tunnustaa se jollekin, ja ehkä kaikkein helpointa anonyymille auttajalle.

"Puhuminen helpottaa"

Jos keskustelu ei auta ja tosi on kyseessä, niin itsemurhaa suunnitteleva ohjataan soittamaan hätänumeroon 112. Joskus hätäpuhelun tekee kriisityöntekijä.

Riston mukaan päivystäjillä on useimmiten sellainen tunne, että he pystyvät auttamaan. Lähestulkoon aina puhelusta on apua.