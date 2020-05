Poliisi joutui päästämään Saara Arvan taposta epäillyn vapaaksi, koska Arvan ruumista ei löydy – "Emme tiedä missä hän on"

Miten kadonneita etsitään? Videolla asiasta kertovat KRP:n ylikomisario Tero Haapala ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun johtaja Erkki Huovinen.

Miehen vapauttaminen johtuu rikoskomisario Esko Salon mukaan siitä, että poliisilla ei ole riittävästi näyttöä miestä vastaan, eikä syyttäjällä ole edellytyksiä nostaa syytettä, jonka noston määräpäivä olisi kuun lopussa

– Käytännössä kyse on siitä, että ruumis on edelleen kateissa. Saara Arvaa ei ole löytynyt. Kun ruumista ei ole löytynyt, ei ole sellaista selvitystystä tapahtumista, että syyttäjällä olisi edellytyksiä nostaa syytettä, Salo kertoo.

Poliisi tutkinut laajoja alueita

Hän kertoo etsintöjä Arvan löytämiseksi tehdyn koko ajan, ja niitä tehtiin aivan viimepäiviin saakka. Etsintöjä tullaan myös jatkamaan. Poliisi lähtee siitä olettamuksesta, että Arva on kuollut.

Poliisi kertoo, että se on käynyt läpi paljon alueita, mutta paljon alueita on myös tutkimatta, sillä alue on laaja. Poliisilla ei ole tietoa, mistä Arvaa kannattaisi tarkemmin etsiä.

– Emme tiedä missä hän on.

Poliisi: ”Saara ole kadonnut omasta tahdostaan”

Arvan taposta epäiltyä miestä on kuulusteltu useita kertoja, ja hän kiistää asiaan liittyvän henkirikosta. Miehen mukaan Arva on kadonnut omasta vapaasta tahdostaan, eikä hän tiedä, missä tämä on.

Poliisi ei usko kertomukseen.

– Meidän epäilymme on, ettei Saara ole kadonnut omasta tahdostaan, vaan hän on henkirikoksen uhri.

Yleisöhavainnot kiinnostavat poliisia yhä

Poliisi on yhä kiinnostunut ihmisten havainnoista niin Arvasta kuin tämän seuraassa olleesta miehestä ja näiden käyttämästä autosta.

– Meitä vastaan sotii se tosiasia, että viimeiset havainnot Arvasta ovat elo–syyskuun taitteesta. Ihmisten muistikuvat alkaa olla huonompia ja päivämäärät alkavat olla sekaisin, poliisista kerrotaan.

Poliisi ottaa kuitenkin ”enemmän kuin mieluusti” vastaan kaksikkoa ja autoa koskevia havaintoja. Arvan oletetaan kadonneen Pohjois-Savossa, mutta myös muualta saadut havainnot kiinnostavat poliisia, erityisesti koskien tämän seurassa ollutta miestä ja käytettyä autoa myös katoamisen muiden kuin katoamispäivien osalta.

Poliisi on pyytänyt tietoa kaksikon liikkeistä elokuun viimeisen ja syyskuun ensimmäisen päivän väliseltä ajalta. He olivat liikkeelle mustalla Audilla. Poliisin käsityksen mukaan Arvalla on ollut katoamisajankohdan aikoihin yllään harmaa huppari, mustat housut ja mahdollisesti musta pipo. Arva on 35-vuotias, 165 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka.